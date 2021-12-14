Що таке Power Bank і для чого він потрібен

Power Bank – це портативний зовнішній акумулятор. Він заряджається від мережі та зберігає енергію, яку можна використовувати для заряджання гаджетів. Елементи живлення пристрою розміщені в компактному корпусі і з’єднані в єдиний модуль платою контролера. На торці корпусу розташовані роз’єми для підключення самого Power Bank до мережі електроживлення та зарядки сторонніх гаджетів.
Види повербанків
За призначенням портативні акумулятори бувають:
- Для ноутбуків. Ці пристрої найбільші за розмірами, важкі та ємні, тому що для підзарядки лептопа необхідно багато енергії. Місткість цих батарей досягає 60 000 мАч, а вихідна напруга в них становить 12V. Пристрої стануть незамінними в дорозі або відпочинку, коли можливості зарядити ноутбук від мережі може не бути.
- Для планшетів та смартфонів. Такі моделі вважаються універсальними: від них заряджають смартфони, фітнес-браслети, планшети та інші гаджети. Вони більш компактні та легкі, швидко заряджаються самі та тривалий час зберігають енергію.
Елементи харчування у повербанках бувають таких типів:
- Літій-іонні. Такі акумулятори мають невелику вагу, стійкі до мимовільної розрядки, мають робочий ресурс на 500-1000 циклів. Але в процесі зарядки вони розігріваються, що може стати причиною виходу з ладу. Щоб зменшити цей ризик, виробники оснащують Power Bank системами автоматичного відключення при перегріві.
- Літій-полімерні. Для них притаманні компактні розміри і більша щільність зберігання енергії, а також великий робочий ресурс.
Ще один різновид повербанків – моделі із сонячними батареями. Ці пристрої цікаві тим, що заряджаються від сонячного світла. Тому їх часто обирають любителі туристичних походів та іншого активного проведення часу.
Корпуси портативних акумуляторів виготовляються із пластику або металу. Металеві моделі більш стійкі до ударів та деформуючих навантажень, але їх вага часто більша. Пластикові – більш легкі, але більше схильні до механічних пошкоджень. Для використання в складних умовах призначені моделі з покращеним вологозахистом та пилозахистом. Вони здатні витримувати підвищену вологість та запиленість, стійкі до перепадів температур.
Дизайн бюджетних пристроїв простий та лаконічний. Більш дорогі акумулятори випускаються в різних відтінках, комплектуються світлодіодним підсвічуванням, індикаторами заряду та іншими додатковими опціями.
При виборі повербанку слід звертати увагу на такі моменти:
- місткість батареї повинна відповідати режиму його використання (частоті зарядок гаджетів, ємності вбудованих акумуляторів пристроїв, що підключаються);
- у Power Bank повинні бути порти для заряджання гаджетів, яким необхідна сила струму 1А та 2А.
Хоча дизайн портативного акумулятора має другорядне значення, все ж таки він має значення для комфортного використання. Щоб задовольнити всі естетичні вимоги покупців, виробники пропонують моделі у різних відтінках, із тактильно приємними полімерними покриттями. Завдяки цьому кожен може обрати повербанк на свій смак.