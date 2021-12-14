З банківських процентів запорізьких вкладників до бюджету сплачено понад 38 мільйонів гривень

З початку року з нарахованих процентів депозитів запоріжців до державного бюджету надійшло 38 мільйонів 344 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Тільки за листопад фінансові установи перерахували до скарбниці більше трьох мільйонів гривень.
Більшу частину надходжень забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – майже 38 мільйонів, 398 тисяч гривень сплатили банки Мелітопольського району.
Оподаткування доходів з депозитних процентів регламентовано статтею 170.4. Податкового кодексу України. Відповідальним за утримання і перерахування платежу до бюджету є банківська (фінансова) установа. У податковому розрахунку інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передаються до податкової служби і залишаються конфіденційними.
Ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від вкладів у банках, кредитних спілках складає 18 відсотків.
Податок сплачується у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу. Отже, 30 грудня – останній день сплати ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, а також на вклади члена кредитної спілки.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області