Запоріжці отримали 15 мільйонів гривень податкової знижки

З початку року шість тисяч чотириста мешканців регіону звернулись до податкової служби за компенсацією раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб. За результатами декларування їм нараховано до повернення більше 15 мільйонів гривень. Це, в середньому, складає 2350 гривень кожному.
Податкова знижка надається громадянам, які минулого року отримували офіційну заробітну плату і понесли певні витрати, перелік яких визначений статтею 166 Податкового кодексу України. Зокрема, до неї можна включати такі затрати: сплату за своє навчання і навчання члена сім’ї першого ступеня спорідненості (у т. ч. за оплату освіти у дошкільних, шкільних і позашкільних закладах освіти), благодійні внески неприбутковим організаціям, частину суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, страхові платежі і пенсійні внески, сплачені страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення, витрати за переобладнання власного транспортного засобу з використанням біопалива, вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини тощо.
Для отримання знижки необхідно до 31 грудня подати декларацію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують витрати. Це можна зробити у податковій інспекції за місцем реєстрації або в онлайн режимі за допомогою електронного ключа – в Електронному кабінеті платника.
Детально про податкову знижку читайте за посиланнями:
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області