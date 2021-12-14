Запорізькі компанії і підприємці сплатили до державної скарбниці 4,2 мільярда гривень ПДВ

У січні-листопаді запорізькі суб’єкти господарювання спрямували до державного бюджету 4 мільярди 210 мільйонів гривень податку на додану вартість. Рівень минулорічних надходжень перевищено на 189 мільйонів гривень або на п’ять відсотків.
Так, компанії і приватні підприємці м. Запоріжжя сплатили 2 мільярди 405 мільйонів гривень ПДВ, мелітопольські і веселівські – 316,7 мільйона гривень, бердянські та приморські – 309 мільйонів гривень, токмацькі та чернігівські – 184 мільйони гривень, оріхівські та гуляйпільські – 166,6 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 162,5 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 153 мільйони гривень тощо.
На даний час в регіоні зареєстровано більше десяти тисяч платників ПДВ, серед яких 9060 СГД-юридичних осіб та 951 СПД-фізична особа.
Нагадаємо, 20 грудня є граничним терміном подання декларації з податку на додану вартість за листопад, а 30 грудня – останній день сплати ПДВ за листопад.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області