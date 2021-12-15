Музика ХХ століття:«Симфонічні контрасти»

Музика ХХ століття — це строката палітра різноманітних композиторських стилів та епоха вдалих музичних експериментів.
17 грудня на сцені концертного залу імені М.І. Глінки Запорізької обласної філармонії улюблений колектив тисяч меломанів – академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України В’ячеслава Реді даруватиме слухачам справжню мистецьку насолоду!
У новій концертній програмі з циклу «Симфонічні контрасти» прозвучать справжні музичні шедеври, серед яких – яскрава оркестрова сюїта І. Стравінського до балету «Жар Птиця». Палкі ритми, самобутній фольклор і неперевершена магія Андалузії стали провідною темою «Севільської симфонії» Х. Туріни, а особливий звукопис, східна медитативність та авангардні прийоми обов’язково вразять меломанів у Симфонії «Еллора» японського композитора Я. Акутагави. Пристрасне аргентинське танго, що трансформувалося у А. П’яццолли в окремий напрямок «tango nuevo» на межі класики та джазу, буде представлено у програмі двома частинами з циклу «Пори року» – «Осінь» та “ Зима».
Разом із артистами оркестру свою творчість на сцені даруватиме гість концертної програми – відомий скрипаль, лауреат міжнародних конкурсів, заслужений артист України Назарій Пілатюк.