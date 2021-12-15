На Мелітопольщині поліцейські офіцери громад привітали з наступаючими святами багатодітну родину

Чужої біди не буває, а у свята кожна дитина повинна отримати подарунок – так вирішили поліцейські офіцери громад Мелітопольського району і поїхали в село Володимирівку Якимівської територіальної громади, де мешкає багатодітна родина.
«Про те що, сім’я з трьома дітьми потребує допомоги ми дізнались на початку грудня із публікації у місцевих засобах масової інформації. 48-річна жінка має хворого чоловіка, страшу 14-річну дочку, яка наразі проходить лікування у обласній лікарні, та ще двох малолітніх дітей. 13-річному Максиму довелося замінити в сім’ї батька та виконувати всю фізичну роботу. Напередодні новорічних свят поліцейські офіцери громад Мелітопольського району вирішили допомогти сім’ї, яка опинилась у скрутній життєвій ситуації. Ми самі збирати гостинці, збір продуктів харчування також організували у Веселівській, Приазовський і Новоуспенівській територіальних громадах»», – розповідає начальник сектору взаємодії з громадами Мелітопольського районного управління поліції Дмитро Лобинцев.
Сьогодні поліцейські офіцери громад приїхали в село Володимирівка з подарунками, одягом та продуктами харчування. Восьмирічна Марина зраділа великому плюшевому ведмедику, а у її 13-річного брата Максима тепер є футбольний м’яч і у вільний час він разом з друзями може грати у футбол. Господиня подякувала поліцейським за допомогу та щиро раділа, що на обличчях її дітей знову з’явилась посмішка.
Попереду багато свят, але не всі сім’ї враховуючи соціальні проблеми та скрутне фінансове становище зможуть купити подарунки та солодощі для дітей. Озирніться навколо себе, може вашої допомоги теж хтось потребує!
Відділ комунікації поліції Запорізької області