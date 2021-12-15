«Нетипові» пропозиції роботи в Запорізькій області

Чи доводилось Вам читати про вакансії «мрії»? Де платять велики гроші за те, що Ви будете гладити кішок, тестувати морозиво або цілий день передивлятись соціальні мережі?
В базі даних Запорізької обласної служби зайнятості немає таких вакансій. Вже не один рік поспіль затребуваними є робітничі професії. Наразі найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, слюсарі, водії, кухарі, медсестри, електромонтери, охоронники, електрогазозварники, маляри, оператори котельні, токарі та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, вихователів, менеджерів та вчителів з відповідним досвідом роботи.
Але трапляються і «нетипові» пропозиції.
Наприклад, якщо Ви творча людина, то могли зацікавитись вакансіями архітектора, візажиста-стиліста, демонстратора товарів або навіть актора (артиста) театру, кіно та ін.
Для тих, хто полюбляє керувати механізмами та відразу бачити результати своєї праці, були би до вподоби вакансії: апаратник-лаковар, апаратник дублення (шкіряне та шкіросировинне виробництво), бігунник (веде процес змішування маси для виробництва вогнетривких виробів на змішувальних бігунах різних систем та конструкцій) або жарівник.
Керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «В базі даних Запорізької служби зайнятості за 11 місяців 2021 року налічувалось 24,3 тис. вакансій. Серед них є різні: і з великими заробітними платами, і не дуже, вакансії для фахівців, і для робітників. Бувають і рідкі вакансії. Завдяки плідній співпраці з роботодавцями рівень укомплектування склав 85%. Знайти роботу можливо, бо робота є!!! Приходьте, ми завжди готові Вам допомогти у цьому!»
Довідково: За сприяння служби зайнятості протягом січня-листопада 2021 року 22,0 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 19,5 тис. безробітних, з них 168 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 334 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 211 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 15 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47