«Портрет, написаний голосом»: іди і слухай

Мистецтво у всіх своїх проявах – це можливість творців розкрити себе та доторкнутися до найтонших струн душі глядача, а Музика – один з найяскравіших виглядів мистецтв, яка спроможна розраджувати, надавати сили та надихати. І як художник малює пензлем портрети на полотні, так і композитори створюють неповторні образи у своїх музичних творах.
15 грудня у Запорізькій обласній філармонії в рамках творчого проєкту «Мистецькі зустрічі» відбудеться прем’єра програми «Портрет, написаний голосом».
Ця музична зустріч з поціновувачами справжнього мистецтва – перший концерт великого циклу під одноіменною назвою «Портрет, написаний голосом». У програмі слухачі почують твори А. Дворжака, Фр. Шуберта, Г. Доніцетті, Й. Штрауса та майже невідому вокальну лірику Е. Шоссона, Г. Вольфа, Р. Франца та інших композиторів у виконанні провідних артистів філармонії Вікторії Шестакової, Миколи Квєткова, Тетяни Лаврик, Євгена Ковалевського та молодих виконавців з м. Дніпро – Наталії Апостолової, Карина Верезубта Даніїла Риндіна. Партії фортепіано виконують Євгенія Величко, Світлана Зеленська та Марія Гаркуша. Ведуча програми – Анна Миронова. Авторка проєкту – лауреат міжнародних конкурсів, музичний керівник Запорізької обласної філармонії Оксана Гопка.
Кохання, віра, роздуми про буденність життя, пристрасть, внутрішні переживання ліричних героїв – така різнобарвна палітра емоцій у програмі концерту, тож кожен гість знайде щось близьке для себе в цих музичних виступах.
Запрошуємо відвідати усі заходи циклу. Чекайте на нові вишукані концерти, присвячені пам’яті Льва Мея, генію Моцарта, 150-річниці народження Соломії Крушельницької, музиці старого Голлівуду та іншим сторінкам світового музичного життя.
Завітайте до концертного залу імені М.І. Глінки15 грудня о 17.00 і отримайте справжню насолоду від професійного музичного мистецтва!