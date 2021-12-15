За забруднення довкілля запорізькі компанії сплатили 464 мільйони гривень “екоподатку”

За одинадцять місяців запорізькі підприємства перерахували до бюджетів усіх рівнів 464 мільйони гривень екологічного податку, що на 28,5 мільйона гривень або на 6,5 відсотка більше, ніж було сплачено роком раніше.
Відповідно до бюджетного розподілу до державної скарбниці спрямовано 281 мільйон гривень, до місцевих бюджетів – 183 мільйони гривень.
Так, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання забезпечили 243 мільйони гривень, компанії і установи м. Запоріжжя поповнили спецфонди бюджетів на понад 175 мільйонів гривень, Запорізького району – на 27,8 мільйона гривень, від мелітопольських та веселівських платників скарбниці отримали 4,5 мільйона гривень, бердянських та приморських – 4,3 мільйона гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 2,9 мільйона гривень тощо.
На сьогодні в регіоні нараховується 3485 платників “екоподатку”, які на підставі спеціальних дозволів здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у водні об’єкти або розміщують відходи.
Нагадаємо, ставки платежу залежать від рівня небезпечності відходів або виду забруднюючих речовин.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області