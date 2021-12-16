Оподаткування нерухомості додало бюджетам запорізьких громад майже 221 мільйон гривень

З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 220 мільйонів 768 тисяч гривень податку на нерухоме майно. Рівень надходжень аналогічного періоду минулого року перевищено на 62 мільйони гривень або на 39 відсотків.
Більшу частину платежу забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи – 152 мільйони гривень, що на 47,8 мільйона гривень більше, ніж торік. Від фізичних осіб скарбниці отримали 69 мільйонів гривень, зростання до минулорічного показника склало 14,2 мільйона гривень.
Так, до міського бюджету Запоріжжя сплачено майже 90 мільйонів гривень податку на нерухомість, мелітопольські і веселівські власники нерухомого майна спрямували до бюджетів громад 34,8 мільйона гривень, якимівські та приазовські – 22,7 мільйона гривень, бердянські і приморські – 20 мільйонів гривень, вільнянські та новомиколаївські – 10,3 мільйона гривень, Запорізького району – понад 10 мільйонів гривень тощо.
Всього у регіоні 4580 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 38 тисяч фізичних осіб володіють об’єктами нерухомості, які оподатковуються. СГД-юридичні особи самостійно нараховують, декларують і сплачують податкові зобов’язання. А громадянам податкова служба надсилає повідомлення-рішення про нарахований податок. Для звірки даних, зокрема, стосовно майна та його площі, кожен платник має право звернутися до органу ДПС за місцем реєстрації.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області