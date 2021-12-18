Скарбниці запорізьких громад отримали майже 325 мільйонів гривень акцизного податку

З початку року компанії і підприємці регіону, які продають уроздріб підакцизні товари, сплатили 324 мільйони 885 тисяч гривень акцизного податку. Порівняно з минулим роком надходження до місцевих бюджетів зросли на 52 мільйони 558 тисяч гривень або на 19 відсотків.
Лише у листопаді до скарбниць громад перераховано понад 34 мільйони гривень, що на 9 мільйонів гривень більше, ніж торік.
Для реалізації підакцизної продукції фахівці податкової служби видали представникам бізнесу 9437 ліцензій, зокрема, майже 4 тисячі документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 3666 дозволів – на реалізацію тютюновими виробами, 1111 – для продажу пива та 358 – сидру. Усього станом на початок грудня кількість діючих ліценцій в регіоні склала 10548. Від ліцензування продажу алкогольної і тютюнової продукції до місцевих бюджетів надійшло близько 46 мільйонів гривень.
Перелік активних ліцензій розміщено на сайті податкової служби:
http://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Крім того, у січні-листопаді проведено 1782 перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення відповідно до законодавства застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму 48,2 мільйона гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області