Плюси та мінуси швидких кредитів і як взяти мікропозику без відмови

Мікрокредитування — швидка онлайн-послуга, яка передбачає переказ коштів на картку користувача. Особливість сервісу в тому, що запит на кредит можна подати 24/7, сума виплати варіюється між 15-25 тис. грн, а строк становить до 30 днів. Далі — докладніше про переваги та недоліки онлайн-кредитування.
Як правильно користуватися мікрокредитом?
Перш ніж оформити кредит, варто конкретно визначити, навіщо він вам потрібний. Варто пам’ятати, що навіть якщо перший кредит надається зі знижкою 99,9%, гроші все одно доведеться повертати. Важливо правильно оцінити своє фінансове становище, щоби не довелося повертати більше, ніж ви заробляєте.
Варто чітко визначити, на що ви збираєтеся витратити позикові кошти. Не варто брати гроші у борг для спонтанних покупок, особливо тих, які ви не можете собі дозволити у звичайному житті. Оплата комунальних послуг, навчання, лікування, термінового ремонту машини або техніки, купівля важливих товарів та продуктів — усе це входить до списку допустимих витрат коштом кредиту. Якщо вам хочеться чергову сумку, костюм тощо, варто відкласти суму на ці речі зі своєї зарплати. А якщо ні, то вам не вистачить коштів на базові потреби.
Коли ви оформляєте мікрозайм на картку, варто пам’ятати, що дата погашення є найважливішим пунктом договору. Бажано закрити його заздалегідь — за 2-3 дні до настання кінцевої дати. Це пов’язано з тим, що датою погашення вважається дата надходження оплати кредит на рахунок кредитора. Зважаючи на те, що кожна система може мати збій, і оплата через платіжного провайдера може затриматися, рекомендуємо перестрахуватися. Зверніть увагу, що погашення за реквізитами через касу банку може тривати до трьох робочих днів. Наприклад, якщо ви внесли оплату у четвер, і це фінальний день погашення, кредитор може отримати переказ лише у понеділок чи вівторок. У цьому випадку кредит може вважатися простроченим і вам доведеться доплатити суму за нараховані відсотки.
Якщо ви підійдете до такого планування розумно, високі шанси отримати кредит без відмови. Фінансові організації охоче співпрацюють із надійними платоспроможними позичальниками, які вміють правильно розподіляти кредитне навантаження.
Як взяти мікропозику без відмови?
Щоб отримати кредит без відмови необхідно дотримуватись таких правил:
- уважно перевіряйте поля анкети, яку ви заповнюєте. Перевірте, чи не переплутані мсцями параметри ПІБ, адреси проживання тощо;
- покращуйте кредитну історію. Високий рейтинг — не визначальний фактор під час ухвалення рішення, проте будь-яка фінансова організація завжди звертає на нього увагу;
- запитуйте посильну собі суму та вказуйте правдивий дохід. МФО не вимагають документального підтвердження доходу. Проте дізнатися середньоринкову вартість спеціаліста нескладно. Якщо дохід сильно відрізнятиметься від середньої оплати праці на ринку, висока ймовірність відмови.
Переваги мікропозик
Мікрофінансові організації докладають максимум зусиль, щоб зробити свій сервіс клієнтоорієнтованим. Користувачі можуть отримати кредит у будь-який час доби, у вихідні та святкові дні. Розгляд заявки займає мінімум часу, тому розраховувати на схвалення кредиту можна у непередбачених ситуаціях, коли гроші потрібні терміново.
Компанії спеціалізуються на онлайн-кредитуванні, тому позикові кошти переказують на активну банківську картку клієнта. Тип картки — дебетова чи кредитна — не має значення. Закрити кредит можна віддалено за допомогою особистого кабінету або оплати через «Приват24». Також погашення доступне через термінали самообслуговування та каси банків.