У листопаді Мінцифра запустила всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг. Як показують перші результати, 93% жителів Запоріжжя задоволені сервісом у ЦНАПах. Це значить, що запорізькі Центри надання адмінпослуг постійно трансформуються та покращують обслуговування.
Кожен відгук, скарга або пропозиція допоможуть підвищити рівень обслуговування в Центрах. Нагадуємо, що українці можуть оцінити якість держсервісу в будь-який зручний спосіб:
- Під час візиту в ЦНАПи, відсканувавши QR-код за допомогою смартфона.
- На платформі Дія.Центрів у розділі «Мапа Дія.Центрів», де можна обрати на карті свій ЦНАП та залишити відгук.
- Після візиту в ЦНАПи. Люди, які залишили номер телефону, отримують SMS- або Viber-повідомлення з опитуванням.
- Усно у форматі телефонного інтерв’ю. Оператори кол-центру вибірково телефонують людям, що скористалися послугами в ЦНАПі, щоб уточнити, чи все було гаразд.
- У ролі таємного відвідувача, який отримує та оцінює адмінпослугу в ЦНАПі за конкретними показниками.
Загалом українськими ЦНАПами задоволені 93% громадян. Наразі відвідувачі залишили близько 30 тисяч відгуків у форматі телефонного інтерв’ю, через QR-постери, Viber- та SMS-опитування, а також на платформі Дія.Центрів. Понад 1,2 тисячі візитів здійснили «таємні відвідувачі». Найвище громадяни оцінили комфорт у приміщеннях, компетентність та мову працівників.
Щоб наступний візит став ще кращим, розкажіть про попередній! Нумо разом покращувати держсервіс в Україні.