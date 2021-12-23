93% жителів Запоріжжя задоволені сервісом у ЦНАПах

93% жителів Запоріжжя задоволені сервісом у ЦНАПах

У листопаді Мінцифра запустила всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг. Як показують перші результати, 93% жителів Запоріжжя задоволені сервісом у ЦНАПах. Це значить, що запорізькі Центри надання адмінпослуг постійно трансформуються та покращують обслуговування.

Кожен відгук, скарга або пропозиція допоможуть підвищити рівень обслуговування в Центрах. Нагадуємо, що українці можуть оцінити якість держсервісу в будь-який зручний спосіб:

  1. Під час візиту в ЦНАПи, відсканувавши QR-код за допомогою смартфона. 
  2. На платформі Дія.Центрів у розділі «Мапа Дія.Центрів», де можна обрати на карті свій ЦНАП та залишити відгук.
  3. Після візиту в ЦНАПи. Люди, які залишили номер телефону, отримують SMS- або Viber-повідомлення з опитуванням.
  4. Усно у форматі телефонного інтерв’ю. Оператори кол-центру вибірково телефонують людям, що скористалися послугами в ЦНАПі, щоб уточнити, чи все було гаразд.
  5. У ролі таємного відвідувача, який отримує та оцінює адмінпослугу в ЦНАПі за конкретними показниками.

Загалом українськими ЦНАПами задоволені 93% громадян. Наразі відвідувачі залишили близько 30 тисяч відгуків у форматі телефонного інтерв’ю, через QR-постери, Viber- та SMS-опитування, а також на платформі Дія.Центрів. Понад 1,2 тисячі візитів здійснили «таємні відвідувачі». Найвище громадяни оцінили комфорт у приміщеннях, компетентність та мову працівників.

Щоб наступний візит став ще кращим, розкажіть про попередній! Нумо разом покращувати держсервіс в Україні.

Суспільство