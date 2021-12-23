Чернігівську районну лікарню оснащено паліативними ліжками

П’ять ліжок для паліативних пацієнтів було придбано для Чернігівської районної лікарні Бердянського району у рамках участі громади в проєкті GIZ «Покращення якості надання соціальних послуг для людей похилого віку та паліативних пацієнтів». Ліжка встановлені в терапевтичному відділенні лікарняного корпусу. Вони призначені для пацієнтів усіх вікових груп, які страждають на хвороби, що не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами та засобами, і супроводжуються вираженими больовими симптомами, тяжкими розладами життєдіяльності. Такі пацєнти потребують особливих умов та догляду. Ці ліжка-трансформери значно полегшать догляд за пацієнтами та посилять комфорт перебування паліативних хворих у лікарні.
Під час робочого візиту до лікарні голова Чернігівської громади Віталій Манич зазначив, що селищна рада у якості власного внеску до проєкту придбала для паліативних ліжок 10 наборів постільної білизни і 5 протипролежневих матраців.
Також у рамках проєкту медики пройходять навчання з догляду за паліативними пацієнтами.
Ініціатива реалізована в рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України», який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Альона СИНЄПОЛЬСЬКА