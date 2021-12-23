Чи здатні соціально-адміністративні заклади Запорізької області впроваджувати інноваційні процеси

22 грудня відбувся черговий круглий стіл, організований Агенцією регіональних ініціатив. Темою цієї зустрічі стала реалізація проєкту «Підвищення спроможності закладів Запорізької області до впровадження інноваційних процесів».
Обговорення відбулося у змішаному форматі (оффлайн та онлайн), що дозволило долучитися до діалогу представникам інших областей.
МАРІЯ СВІТЛИЧНА, керівник проєкту «Підвищення спроможності закладів до впровадження інноваційних процесів» коротко розповіла про зміст програми, окреслила її мету та місію.
Проєкт впроваджується громадською організацією «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет», що реалізується в рамках проєкту «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України», що здійснюється Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини.
Цей проєкт реалізується з квітня 2021 р, охоплює кілька областей (Запорізьку, Харківську та Дніпропетровську) та в ньому беруть участь представники 10 громад. Місія програми:сприяти розвитку державних і громадських інститутів через навчання «агентів змін» і підтримку їх в подальшому процесі впровадження змін та реалізації відповідних проєктів.
Марія Світлична каже: «Кожна громада має потребу в зміцнені соціального захисту своїх мешканців. Тому ми робили акцент не тільки на моменті отримання громадами грантів або субвенцій, але й на зміцненні навичок та компетенцій соціальних працівників та вмінь командної роботи. В рамках проєкту кожна з 10 громад розробила власний інноваційний продукт, результати втілення якого безпосередньо впливають на покращення життя соціально вразливих мешканців громад: безхатченків, пенсіонерів, паліативна допомога та інше».
НАТАЛІЯ ЛАЛАБЕКОВА, голова громадської організації «Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гасет»відзначила, що у проєкті приймали участь громади, які самі виявили зацікавленість та ініціативу, які самі прагнуть змін та шукають шляхи вирішення своїх проблем.
ТЕТЯНА ГОРОБЕЦЬ, тренерка проєкту розповіла, що програма мала дві задачі: по-перше надати знання, які допоможуть реалізувати проєкти громад, а по-друге треба було навчити команди навичкам взаємодії та комунікації з іншими громадами та інституціями. Ми працювали на конкретний результат, тому навчання було інтенсивним – проводили тренінги онлайн, нетворкінг, оффлайн формат. Модулі навчальні 1-2 дні, практичні та домашні завдання. Різні тренери пропонували різні інструменти комунікації та погляд на програму. Консультації – індивідуальні з громадами, командні – де учасники могли ділитися досвідом, ресурсами та ідеями.
МАРИНА ПЕРВУШИНА, тренерка проєкту: «Для нас було дуже цінним бачити, як команди ростуть та змінюються. Це проходило майже на очах та можна було чітко побачити, що всі учасники горіли своїми проєктами – з формальних доповідей на початку, для багатьох це перетворилося на справу життя».
ІРИНА ГУСАРОВА, заступниця директора КУ “Територіальний центр соціального обслуговування” Бердянської міської ради розповідає про свої враження від участі у проєкті: «Спочатку ми були геть розгублені, вважали, що «креативність» – це зовсім не про нас. Була ідея, але ані згуртованої команди, ані шляхів комунікації не було. Дякуючи тренерам крок за кроком ми вже реалізовуємо наш проєкт, по іншому дивимося як планувати та ставити цілі, як комунікувати та до кого звертатися. Енергетика зустрічей та тренінгів вселила у нас впевненість у власних силах та додала згуртованості усій команді».
ЛЮДМИЛА ВЕРЕМІЙ, заступниця селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чернігівської ТГ підкреслила, що команда громади отримала дійсний та реальний результат, шляхом покращення якості надання соціальних послуг та зняли психологічне навантаження саме соціальних працівників (відпрацювали синдром вигорання).
Підведення підсумків проєкту «Підвищення спроможності закладів Запорізької області до впровадження інноваційних процесів» відбудеться 17 січня 2022 року у вигляді форуму, на який будуть запрошені всі дотичні, щоб рефлексувати свій досвід та обговорити досягнуті результати. Проєкт завершується, але робота учасників продовжується – закладені навички допоможуть учасникам ініціювати власні проєкти та програми на користь розвитку громад.