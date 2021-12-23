Досвід. В’ячеслав Тодосійчук: «Своїх не здаємо!»

В’ячеслав Тодосійчук, депутат сільради Недобоївської об’єднаної територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, керівник фермерського господарства, що спеціалізується на садівництві, директор ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Агромаркет», показав де виготовляють крафтовий сік прямого віджиму торгової марки «Пан Сік» та наочно продемонстрував, яку реальну допомогу місцеві товаровиробники здатні надавати своїм громадам.
Наше знайомство з паном В’ячеславом відбулося в рамках прес-туру, організованого Українським кризовим медіа-центром у рамках Програми USAID DOBRE «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». 22 представники регіональних ЗМІ з Харківської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Запорізької областей вивчали успішний досвід розвитку Чернівецької області та Івано-Франківської областей.
Довідково. Недобоївська об’єднана територіальна громада характеризується розвиненою економікою та великою кількістю приватних підприємців, що завдяки своїм внескам у бюджет громади, створюють умови для її успішного функціонування та розвитку. Бізнес громади функціонує завдяки юридичним (фермерським підприємствам) та фізичним особам, які займаються підприємницькою (прибутковою) діяльністю та сплачують податки у казну громади. Недобоївська громада налічує 16 фермерських підприємств та інших юридичних осіб – підприємців та 165 фізичних осіб – підприємців. Найбільшого розвитку в економіці досягла галузь садівництва, здебільшого вирощування яблук. Саме вона є візитною карткою Недобоївської громади вже понад десятиріччя, приваблює своїми масштабами та якісними продуктами іноземних підприємців. Недобоївська громада налічує близько десяти фермерських господарств та сотні малих підприємців, зайнятих вирощенням продукції садівництва, здебільшого яблук.
У с. Недобоївці чи не кожне господарство задіяне в галузі, тож пан В’ячеслав ініціював залучення виробників плодово-ягідної продукції до кооперації, прикладом чого став створений ним Логістичний хаб, що об’єднує близько 50 господарств з різних районів області та інших областей. В дане об’єднання входять різні за виробничими потужностями підприємства, що дає змогу їм удосконалювати та реалізувати свою продукцію.
- На тлі позитивних тенденцій в галузі в цілому, все ж є ряд питань, які потребують вирішення, – зазначає пан В’ячеслав. – Адже при перевиробництві продукції садівництва, особливо яблук, є проблеми із її збутом, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Зокрема, низька купівельна спроможність населення, низькі ціни на сировинну продукцію переробними підприємствами, низька ціна на яблуко, яку пропонують імпортери та інші фактори роблять виробництво нерентабельним. Тому необхідно розвивати в області переробку, для отримання продукції із додатковою доданою вартістю, а також розвивати логістику для забезпечення виходу на міжнародні ринки та оновлювати сортовий склад плодових культур відповідно попиту. Сьогодні є перспективи виходу на ринки Єгипту, Арабських Еміратів і країн Азії.
В’ячеслав Іванович провів екскурсію та показав виробничі потужності, серед яких плодосховище, сортувальна лінія потужністю 8 тонн в годину, цех із виробництва пакувальної тари, цех із прямого віджиму яблучного соку.
Зокрема, він повідомив, що на поточний момент вйого холодильних камерах свій урожай зберігають 37 малих фермерів та одне велике господарство на 180 га саду. Завдяки високим технологіям зберігання, яблука «завмирають» тут на півроку. При температурі 0,5 – 1,5 градуса яблуко зберігатиметься до травня, коли ціни на цей фрукт найвищі. Після зберігання, перед продажем, має бути сортування і пакування.
Підприємець закупив у Польщі і запустив в експлуатацію лінію для сортування яблук. Минулого року В’ячеслав Тодосійчук отримав замовлення для Бангладеш і Саудівської Аравії. Як розповів підприємець: «Клієнту, який зберігає свої яблука у камерах, необхідно відсортувати яблука для нових ринків. Наприклад, для Бангладеш всі яблука повинні бути одного кольору, однієї форми та одного розміру, вони хочуть маленькі. Для Саудівської Аравії замовляють трохи більші». За його словами, нова сортувальна лінія відбирає яблука одразу за 14 різними параметрами – колір, вага, форма, розмір, округлість тощо. Увесь процес сортування автоматизований – від миття яблук до пакування в коробки. Людське втручання – мінімальне.
Нові можливості створили для місцевих фермерів сприятливі умови для розвитку. Прогрес деяких з них привернув увагу нечистих на руку ділків, яким вдалося рейдернути одне із господарств. Швидко оформивши підробні документи у судових і нотаріальних інстанціях, нові власники були певні, що, без проблем скористаються послугами переробного підприємства пана В’ячеслава.
- У нас тут дуже дружна спільнота, ми всі все знаємо один про одного, тому свої справи ведемо шляхетно. А такий вчинок нас просто обурив, – пояснив свою позицію В’ячеслав Тодосійчук. – Найперше, я відмовив цим людям в обслуговуванні на моєму підприємстві. Окрім того, ми, місцеві господарі, об’єдналися проти рейдера і підтримали реального власника підприємства. Своїх не здаємо! Знайшли важелі, як у законному порядку відновити справедливість. В результаті господарство повернулося його законному власнику і на тепер продовжує успішно розвиватись, в тому числі, і завдяки використанню тих послуг, які надає моє підприємство.
В планах пана В’ячеслава також – виробництво крафтової продукції та брендування соків, виробництво сидру. Також в перспективі створення лабораторії для визначення якісних та кількісних показників продукції, придбання обладнання для сушки та заморозки плодів і ягід тощо.
Експериментальні партії унікальної продукції власного виробництва «Пан Сік» під торговою маркою «Пан Недоба» господар вже виставляє у власних магазинах та, з огляду на те, що його продукцію «ніхто не чекає у великих торгівельних мережах», планує розвивати власну дистрибуцію – продавати у невеличких родинних магазинах.
- Ми виробляємо наші соки за власними технологіями – без додавання води, цукру, консервантів чи ГМО, – пояснює В’ячеслав Іванович.- Саме це дозволяє нам виробляти якісний і корисний крафтовий продукт. А наш секрет – це любов до справи, яку ми робимо і хочемо, щоб ви відчували її щоразу, коли смакуєте наші натуральні соки.
В’ячеслав Іванович відмітив, що в галузі вже понад 20 років, має чудовий досвід і прагне розвивати її надалі, залучати нових виробників до кооперації.
Окрім вже зазначених напрямків бізнесу, пан В’ячеслва розвиває й інші під загальним брендом «АГРОМАРКЕТ», який містить все необхідне для ведення господарства – агрохімічний, аграрно-технічний, будівельно– господарський.
Окрім того, що В’ячеслав Тодосійчук сприяє ефективному соціально-економічному розвитку своєї громади, створюючи нові робочі місця із високими заробітними платами і сплачує всі податки у повному обсязі ( «Сьогодні невигідно не сплачувати податки», – запевняє господар), він також ініціює дотримання засад соціальної відповідальності бізнесу. Саме він облаштував у себе на підприємстві підрозділ добровільної пожежної охорони: придбав сучасний пожежний автомобіль, забезпечив навчання пожежної команди. До слова, пожежним за потреби стають працівники підприємства «АГРОМАРКЕТ». Серед них – технічний директор Олег Фріюк.
- Волонтери пожежної охорони – працівники нашого підприємства, – підтверджує пан Олег. – Це європейській досвід, і ми його успішно застосували. Свій професійний рівень підтримуємо постійними тренуваннями, регулярно підтверджуємо його на різноманітних фахових змаганнях. Зокрема, у 2018 році на всеукраїнських змаганнях «Ігри вогнеборців» вибороли перше місце. Потреба у нашій команді тут дуже велика. Доводиться регулярно виїжджати на виклики щонайменше 50 разів а рік. Люди нам вдячні за допомогу, адже державна пожежна служба не завжди має необхідні ресурсі і головне – час. Бо при пожежі головне – не згаяти часу.
Від редакції. На нашу думку, досвід аграріїв Буковини стане у нагоді їхнім запорізьким колегам. Просто знайте, так можна було.
Наталя Зворигіна