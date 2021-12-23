«МАПУ НОВОГО РОКУ» створили вихованці запорізької школи роботехніки

Майже рік у запорізькій школі робототехніки учні разом із інженерами школи працювали над створенням імпровізованої демонстрації приходу Нового року у вигляді технологічної мапи. Нині проект на завершальному етапі. За задумом розробників, мапа демонструє локації приходу Нового року згідно часових поясів із запалюванням новорічних ялинок (20 шт) із світовими доріжками між ними (100м) на величезній мапі світу розміром 5*3 метри. Є можливість вибору часу Світу, швидкої прокрутки часу, вибору країни, привітання через камеру з друзями з будь-якої країни світу. Мапу буде встановлено у ТРЦ “Аврора” з 20.12.2021 р. по 07.01.2022 р.
Розробники разом із учнями чекають на будь-яку підтримку, бо потрібні іграшки, цукерки, волонтери та всі хто хоче допомогти Діду Морозу та Снігурці привітати з Новим Роком та Різдвом – і це не тільки в Запоріжжі – бо це МІЖНАРОДНИЙ і навіть КОСМІЧНИЙ ПРОЕКТ!
Кожний, хто залишить подарунок біля мапи, стає автоматично Дідом Морозом, його ім,я залишається вписаним в перелік партнерів проекту. Кожен з гостей, хто візьме участь у новорічному привітанні біля мапи (принесе малюнок, прочитає вірш чи станцює, тощо ..), матиме змогу обрати подарунок, який залишили спонсори або волонтери. Спонсором ялинки вже зараз може стати кожен, кому виповнилося 8 років, навчитися паяти в школі робототехніки, та спаяти свою власну ялинку, яку буде розміщено на мапі.