Податок за елітні авто: запорізькі бюджети отримали п’ять мільйонів

мільйонів гривень транспортного податку. Лише у листопаді власники елітних автомобілів поповнили скарбниці громад майже на чверть мільйона.
За одинадцять місяців компанії та організації сплатили 3,7 мільйона гривень транспортного податку, від фізичних осіб бюджети отримали 1,3 мільйона гривень.
Найбільші суми спрямовані до бюджету м. Запоріжжя – 2,5 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські платники направили до скарбниць 600 тисяч гривень, бердянські та приморські – 349 тисяч гривень, мелітопольські та веселівські – 306 тисяч гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 245 тисяч гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 226 тисяч гривень, вільнянські та новомиколаївські – 181 тисячу гривень тощо.
Всього в регіоні зареєстровано 235 платників транспортного податку, серед яких – 130 юридичних осіб та 105 фізичних осіб.
Відповідно до статті 267 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня (у 2021 році – це 2 мільйони 250 тисяч гривень).
Перелік транспортних засобів, за які необхідно сплачувати податок, розміщений на сайті Міністерства економіки України за посиланням: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області