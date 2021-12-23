Представники малого і середнього підприємництва поповнили запорізькі бюджети на 1,7 мільярда гривень

У січні-листопаді до місцевих бюджетів регіону сплачено 1 мільярд 721 мільйон гривень єдиного податку, що на 308,5 мільйона гривень або на 22 відсотки більше, ніж торік.
Від підприємців-фізичних осіб бюджети отримали 1 мільярд 236 мільйонів гривень, це на 274,3 мільйона гривень або на 28,5 відсотка перевищило рівень надходжень 11 місяців 2020 року. Суб’єкти господарювання-юридичні особи спрямували до скарбниць громад 214 мільйонів гривень, представники аграрного сектору поповнили бюджети на 271 мільйон гривень.
Так, з початку року платники м. Запоріжжя направили до бюджету 960 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські – 173,6 мільйона гривень, бердянські та приморські – 132 мільйони гривень, оріхівські та гуляйпільські – 65,6 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 65,4 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 62,5 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 57,5 мільйона гривень, якимівські та приазовські – понад 53 мільйони гривень тощо.
Всього на даний час за спрощеною системою оподаткування працюють майже 55 тисяч фізичних осіб-підприємців, дев’ять тисяч СГД-юридичних осіб та більш ніж дві тисячі сільськогосподарських товаровиробників.
Нагадуємо, 21 грудня – останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з першого кварталу наступного року.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області