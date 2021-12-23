Театралам. Оркестр тепер – між глядачами, а не під сценою!

У прес-центрі ЗОО НСЖУ «Журналіст» відбулася пресконференція керівників і фахівців Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру. Її провела голова Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України Наталя Кузьменко. Тема брифінгу: «Новорічно-різдвяні свята в театрі імені В.Г.Магара».
Головна режисерка театру Тетяна Лещова розповіла, що Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр розпочав сезон новорічно-різдвяних свят. Із 19 грудня, від Дня Святого Миколая, вже відбувається показ інсценізованих дитячих казок. Цього року на маленьких глядачів чекають вистави «Морозко» О.Плохоткіної, «Мауглі» Р.Кіплінга, «Пеппі Довгапанчоха» А.Ліндгрен, «Пригоди Аліси у Дивокраї» за мотивами роману Л.Керролла, «Попелюшка» Ш.Перро, «Усі миші люблять сир» Д.Урбана. Дивовижні історії, цікаві пригоди, улюблені герої – все це супроводжує дітлахів протягом їхніх канікул. Перед початком казок на малюків чекає захоплива інтермедія біля ялинки. Показ новорічних казок триватиме до 9 січня включно, початок о 10-й і 13-й годині, вартість квитка 100 гривень.
24-27 грудня о 18.00 на глядачів очікує прем’єра сезону – музична комедія на дві дії «Інкогніто з Бразилії» за мотивами п’єси Брандона Томаса «Тітка Чарлея». Сценографія режисера-постановника Олександра Іваненка, художник-постановник Наталія Мацук, балетмейстер-постановник заслужена артистка України Тетяна Астаф’єва, музичне оформлення Олександра Іваненка, концертмейстер з вокалу заслужена артистка України Світлана Ващенко.
Сюжет її такий. Джек і Чарлі, студенти Оксфорда, безтямно закохані у двох чарівних дівчат Кіті та Ені. Та, на жаль, суворий опікун юнок не дає згоди на їхнє одруження. Тож хлопці мають надію, що допомогти у цій справі зможе багата тітонька Чарлі – дона Люція, яка от-от має прибути з Бразилії, де в лісах «багато диких мавпенят».
– Ця історія не була б цікавою, якби тітонька не затрималася, – зазначив Олександр Іваненко, – й Чарлі з Джеком не стали б видавати за неї свого друга Баберлея. Усе могло пройти за їхнім сценарієм, і хлопці втілили б задум, якби не раптова поява справжньої тітоньки. Люція вносить свої корективи в хід подій, а кохання розставляє все на свої місця!
Прикметно, що у виставі задіяні переважно молоді артисти. Тому вона цікава передусім для молоді. Хоча й глядачі поважного віку мають можливість згадати свою юність. Перед початком вистави грає оркестр театру.
А вже 28 грудня та 2 січня о 18.00 відбудеться прем’єра новорічного концерту оркестру театру «Оркестр surprise». Режисер-постановник Тетяна Лещова, художники-постановники Віталія Білик, Наталя Мацук, керівник музичного проєкту Ксенія Кізюн, музичне оформлення В’ячеслава Тодики, Ксенії Кізюн, балетмейстери-постановники Тамара Боброва і заслужена артистка України Тетяна Астаф’єва. «Оркестр surprise» – новий формат концерту колективу оркестру театру. Музиканти не тільки грають разом та сольно, але й співають і танцюють, спілкуючись із глядачами – одне слово, зовсім перестають бути схожими на класичний академічний оркестр, що перебуває «під сценою». Про це розповіла артистка оркестру театру Ксенія Кізюн.
Вартість квитка від 70 до 170 гривень. Відвідування театру відбувається за наявності одного з наступних документів: сертифікату про проходження повного курсу вакцинації проти СОVID-19; сертифікату про наявність однієї дози вакцини проти коронавірусу; негативного ПЛР-тесту на СОVID-19; експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години; довідки про одужання від сімейного лікаря, яка дійсна протягом 180 діб із дня одужання.
Виняток складають особи, які ще не досягли 18 років. Відсутність відповідних документів є підставою для відмови у відвідуванні закладу. Обов’язковими залишаються дотримання соціальної дистанції та маскового режиму, температурний скринінг. За додатковою інформацією слід звертатися за телефонами: 764-40-72 та 764-22-09.
На запитання кореспондента «Запорізької правди», чи вакциновані артисти й інші працівники театру, Тетяна Лещова відповіла, що щеплення проти ковіду зробили сто відсотків театральних працівників. Адже зустрічаються вони з широкою публікою. Усі заходи, за її словами, відбуваються із дотриманням карантинних вимог, згідно з чинним законодавством.
Сергій Стрілець