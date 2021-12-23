V Міжнародний форум інтеграції та кооперації «InCo Forum-2021»: перші підсумки та результати

V Міжнародний форум інтеграції та кооперації «InCo Forum-2021» відбувся у Запоріжжі, у виставковому центрі “Козак-Палац” 16 грудня, також тривала онлайн-трансляція заходу. Організатори – Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька торгово-промислова палата – запросили до діалогу представників бізнесу, науки, освіти, громад, міжнародних експертів і дипломатичних установ.
Протягом форумного дня відбулися три панельні дискусії:
- Розбудова Запорізької області: ретроспектива 30 років незалежності та візія майбутнього.
- Міжнародна технічна допомога для розвитку громад.
- Індустріальні парки та кластери як дієвий механізм активізації інвестиційного розвитку.
Спікерами форуму виступили 35 авторитетних експертів: представники державних установ і відомств, міжнародних організацій, системи торгово-промислових палат, керівники і власники бізнесу, об’єднаних територіальних громад.
Завдяки онлайн-трансляції через YouTube (українською та англійською мовами) та Facebook до заходу змогли долучитися понад 1400 глядачів, свої запитання можна було поставити через Telegram-канал.
До обговорення приєдналися представники України і 12-ти іноземних країн: Австрії, Болгарії, Бразилії, Вірменії, Китаю, Латвії, Литви, Марокко, Німеччини, США, Туреччини, Чехії.
Презентовані результати реалізації інвестиційних проєктів, які були започатковані на Форумі у минулі роки; найкращі приклади кооперації запорізьких підприємств з іноземними партнерами; досягнення та плани роботи міжнародних організацій, які працюють у Запорізькій області; інвестиційні проєкти та ініціативи громад; найкращі приклади роботи кластерів та індустріальних парків за кордоном та в нашому регіоні.
Учасники «InCo Forum» багато уваги приділили питанням відновлення дорожньої інфраструктури Запорізької області, інвестуванню «НІБУЛОНа» в економіку України, розвитку вітрової енергетики ДТЕК, міжнародній кооперації ДП «Івченко-Прогрес», викликам та шансам Великого шовкового шляху для регіонів України.
Представників бізнесу та громад зацікавила діяльність Програми ООН із відновлення та розбудови миру з підтримки економічного розвитку Запорізької області, робота програми DOBRE з об’єднаними територіальними громадами, поточні активності Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».
На «InCo Forum-2021» була представлена потужна команда спікерів системи Торгово-промислових палат: президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, представник ТПП України в Австрії Райнер Штальтнер, віцепрезидент Регіональної палати торгівлі м. Брно (Чехія) Томаш КУБАЛА, президент Запорізької ТПП Володимир Шамілов.
Вже на початку заходу відбулося урочисте підписання угоди про співпрацю між Запорізькою ТПП і Регіональною палатою м. Брно.
Президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов презентував новий проєкт PRO_Business – інформаційну онлайн-платформу бізнес-спільноти Запорізького регіону, яка має стати майданчиком для міжнародної презентації, розширення зовнішньоекономічної діяльності і коопераційних можливостей.
На форумі представили досвід запорізького кластеру «Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування». Об’єднує провідних гравців Запорізького регіону в секторах промислового інжинірингу, автоматизації, ІТ та машинобудування. Протягом 2021 року учасники кластеру активно брали участь у міжнародних програмах. Зокрема, нещодавно підписано дві угоди про співпрацю з литовськими та чеськими партнерами. Серед стратегічних цілей кластеру – запуск сучасного індустріального парку, що особливо актуально після прийняття Закону України “Про індустріальні парки”, створення спільного продукту та вихід на експорт.
Цьогорічний форум присвячено соціально-економічному розвитку Запорізької області та сучасним викликам. Разом – формуємо візію розвитку регіону на найближче майбутнє.