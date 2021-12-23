За оренду і користування запорізькими землями бюджети отримали 1,6 мільярда гривень

У січні-листопаді до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 607 мільйонів гривень плати за землю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи скарбниць зросли на 13 відсотків або на 186,5 мільйона гривень. Збільшення надходжень відбулося за рахунок залучення до оподаткування нових платників, укладання додаткових угод до діючих договорів оренди, погашення податкового боргу.
Від запорізьких підприємств, організацій і установ бюджети громад отримали 1 мільярд 354 мільйони гривень, від фізичних осіб – 253 мільйона гривень.
Так, до міської скарбниці Запоріжжя сплачено 889 мільйонів гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські землевласники і орендарі направили до бюджетів 135 мільйонів гривень, бердянські і приморські – 108,6 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські – 103,6 мільйона гривень, якимівські та приазовські – 80,6 мільйонів гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 71 мільйон гривень, василівські і михайлівські – 65,5 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – майже 52 мільйони гривень тощо.
На даний час в області зареєстровано 9154 суб’єкта господарювання-юридичні особи та 287 тисяч фізичних осіб-платників земельного податку і орендної плати.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області