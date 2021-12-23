«Запоріжгаз Збут»: клієнти на «рівномірному» тарифі заплатять за спожитий у листопаді газ на 2,5 млн грн менше

Клієнти ТОВ «Запоріжгаз Збут», що підключили тариф «Твій газ Рівномірний платіж», з настанням холодів відчули переваги пропозиції. За спожитий у листопаді газ 5,6 тисяч клієнтів постачальника, які віддали перевагу оплаті газу рівними частинами протягом року, заплатять на 2,5 млн грн менше, ніж платили б за фактом споживання.
«Побутові клієнти, які підключили «рівномірний» тариф, уже оцінили вигоду цього пакету. Найхолодніші місяці вони платять менше, ніж ті споживачі, які оплачують газ за фактичним споживанням», — каже директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
Фахівці компанії попередньо підрахували, що у грудні 7,7 тисяч споживачів заплатять вже на 8,3 млн грн менше. І якщо за використаний у листопаді газ клієнти на тарифі «Твій газ Рівномірний платіж» заплатять у середньому на 451 грн менше, то в грудні ця різниця становитиме 1083 грн.
«Я планувала заздалегідь оплачувати спожитий газ, вносити гроші наперед. Але коли дізналася про новий тариф, сумнівів уже не було. Влітку я платила приблизно по 1,5 тисячі, стільки ж плачу та взимку. Але це наполовину менше за ті суми, які я отримувала в платіжках минулої зими. Якщо наступного року знову буде така пропозиція, то я із задоволенням скористаюсь нею. Оплачувати газ рівними частинами протягом року набагато зручніше, щоб узимку зменшити суми у платіжках», — каже клієнтка постачальника Аліна Андріївна.
Нагадаємо, що понад 8 тисяч клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», перейшли на тариф «Твій газ Рівномірний платіж».
З моменту підключення нового тарифу і до кінця дії пропозиції – 30 квітня 2022 року споживачі оплачують газ щомісяця однаковими частинами. Це дозволяє їм зменшити суми у платіжках під час опалювального сезону, не зменшуючи фактичних обсягів споживання блакитного палива.