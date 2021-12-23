Запорізька обласна служба зайнятості 31 рік на ринку праці

Запорізька обласна служба зайнятості 31 рік на ринку праці

  21 грудня Державна служба зайнятості відзначила своє 31-річчя. Так за ці роки отримали послуги  служби зайнятості 2,6 млн. осіб, з них: працевлаштовані – 932 тисячі громадян в т.ч.:з наданням дотації роботодавцю – 16,6 тисяч  громадяншляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям – 4,7 тисячі  осіб;шляхом надання одноразової виплати  допомоги по безробіттюдля організації підприємницької діяльності – 16,5 тисяч  громадян;пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення  кваліфікації 183,3 тисячі громадян; для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 1,8 тисячі  громадян віком від 45 років;взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 289,6 тис.  громадян. «Соціальна робота – це місія, яка вимагає, крім чуйності і доброти, ще й високого рівня професіоналізму, вміння своєчасно і якісно надавати допомогу! Покращення ситуації на ринку праці, зростання рівня зайнятості населення та зменшення кількості безробітних – один з пріоритетних напрямків для служби зайнятості. Державна служба зайнятості як сучасна сервісна установа впроваджує клієнтоорієнтований підхід до обслуговування як тих, хто шукає роботу, так і роботодавців», – відзначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

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