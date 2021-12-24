Курси навчання водіння — найкращий подарунок до новорічних свят

У багатьох людей є бажання керувати власним транспортним засобом, щоб не залежати від обставин, які можуть бути пов’язані з громадським транспортом. Бути водієм зручно й комфортно. Однак не всі мають змогу піти до спеціалізованого закладу для отримання посвідчення водія через фінансові причини, брак вільного часу тощо. Напередодні свят кожен чекає на дива. Станьте для себе Святим Миколаєм і здійсніть свою мрію!
Автошкола Карат в Києві пропонує послуги навчання управління автомобілем у найдосвідченіших інструкторів. За час свого існування заклад випустив понад 30 тисяч задоволених курсантів, які успішно склали іспит та отримали права. Відмінною ознакою водіїв, які навчалися в нашій автошколі, є бездоганні знання, дотримання правил дорожнього руху, а найголовніше — культура водіння, яку зараз нечасто зустрінеш на дорозі.
Автошкола Карат: основні переваги вибору закладу
Обираючи заклад курсів водіїв, кожен прагне здобути кваліфіковані знання та навички. Навчитися керувати автомобілем можна тільки в того, хто сам це робить бездоганно. У закладі працюють 45 кваліфікованих інструкторів, які мають чудові професійні та особисті якості. Саме вони навчать вас водіння без нервів, криків і зайвих настанов.
Серед інших привілеїв нашої автошколи виділяють такі:
- сучасна навчальна база для кращого засвоєння знань;
- новенькі навчальні авто віком не більше ніж 5 років із різними типами коробки передач — механіка або автомат;
- потужна інфраструктура;
- комп’ютеризовані навчальні класи для тестування;
- наявність сучасних автотренажерів;
- можливість додаткових безкоштовних занять тощо.
Безпека курсантів — першочергове завдання під час занять, тому всі навчальні автомобілі обладнані подвійним керуванням, щоб у разі непередбачуваних обставин інструктор завжди зміг допомогти вам у складній ситуації. Крім того, усі авто регулярно проходять техобслуговування, що дозволяє підтримувати їх у відмінному стані. На зимовий період машини оснащуються якісною шипованою гумою. Тому ви можете сміливо навчитися водіння взимку, щоб улітку вже поїхати на відпочинок за кермом власної автівки.
Скільки триває курс
Навчання в автошколі проводиться відповідно до законодавства України. Учні мають засвоїти програму курсу, що триває 104 години. Вона містить:
- особливості ТЗ, його конструкція та обслуговування — 8 годин;
- ознайомлення з ПДР — 70 годин;
- керування транспортом — 12 годин;
- правила поведінки на дорозі — 10 годин;
- європротокол — 4 години.
На вибір в автошколі можна записатися на такі програми: онлайн, стандарт та преміум (безліміт + онлайн).
Доступна вартість навчання в автошколі Карат
Учням доступні різні програми з навчання водіння, зокрема розширені та індивідуальні автокурси. Також можна обрати різні варіанти оплати:
- повна оплата (у грн);
- навчання на виплат;
- за фактом проведеного заняття в закладі.
Курсанти отримують не тільки якісні навчання, але й зручний графік за доступну вартість. У школі запроваджено декілька програм, у зв’язку із чим термін навчання варіюється від 2 до 3 місяців. Записатися до автошколи та розпочати заняття можна в будь-який день.Не менш зручною є наявність офіційної веб-сторінки https://autoshkola.com.ua/, де можна ознайомитися з актуальною інформацією, почитати новини та дізнатися ціни на послуги.