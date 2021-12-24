Переваги електропили для дому

Часто виникає питання: що краще купити електропилу чи бензопилу для приватного будинку чи дачі? Спробуємо відповісти на це питання, виділивши основні переваги та недоліки кожного з варіантів.
Бензопили вибирають люди знайомі з інструментом для розпилу великої кількості деревини та проведення тривалих, щоденних робіт.
Електропили підійдуть для новачків, яким необхідно виконувати нескладні та не об’ємні роботи по будинку: обрізка дерев, кущів, розпил або заготівля дров у невеликому обсязі.
Бензопила
Основною перевагою бензопили є потужність. Така пилка підходить для тривалих щоденних робіт. Вони використовуються на виробництві до 8-10 годин безперервної роботи. Також варто зазначити, що для використання пилки не потрібне джерело живлення. Якщо вам потрібно обрізати дерева в саду, який розкинувся на великі дистанції, то такий варіант краще, ніж тягнути подовжувач через всю територію. Високий рівень безпеки користувача досягається за рахунок швидкого гальма ланцюга.
Із недоліків можна виділити необхідність постійної дозаправки. Та й загалом перед початком роботи доведеться підготувати пилку та паливо. Також, такою пилкою не рекомендується працювати в приміщенні особливо без належної вентиляції через шкідливі випари при роботі. Бензопили, як правило, важать значно більше своїх електричних аналогів, що суттєво підвищує навантаження на руки. Також може виникнути проблема із запуском пилки, особливо в зимову пору року.
Електропила
Основною перевагою електропили є можливість працювати без зупинок дозаправки. У порівнянні з бензиновими аналогами такі пили економічніші. Крім того, ними можна спокійно працювати в приміщенні без ризику для здоров’я. Такий інструмент працює значно тихіше і невибагливий в обслуговуванні. Електропила також абсолютно безпечна для користувача, оскільки має всі необхідні засоби захисту – гальмо ланцюга і захист від випадкового включення. Щоб підготувати пилку до роботи, достатньо приєднати її до мережі та перевірити рівень мастила для мастила ланцюга. Також варто відзначити, що електропили легші за свої бензинові аналоги, що зменшує навантаження на руки користувача при роботі. Та й загалом електропили в рази компактніші.
Недоліком електропил є один із їх плюсів залежно від обставин. Іноді джерела живлення може бути під рукою, а тягнути подовжувач через всю ділянку то, можливо раціонально. Також варто відзначити, що потужність електропил нижче, що буде відчутно при роботі з великим діаметром деревини.