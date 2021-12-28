Як зареєструвати контракти ВМА 4.0 (Bit Trade Mining Accelerator)

Bit Trade Mining Accelerator 4.0 стартував 08.12.2021 року. Особисто я вже зареєстрував свої контракти та очікую на їх закриття. Для початку Вам потрібно зареєструватися в сервісі Bit Trade. Сайт дуже простий та зрозумілий в користуванні, у Вас не повинно виникнути ніяких проблем. Та, все ж таки, на такий випадок існує служба підтримки, що завжди швидко та лаконічно відповість на Ваші запитання, розв’яже Ваші проблеми.
Отже, BMA-4.
6 простих кроків для реєстрації контрактів:
1. Поповнити основний баланс. Валюта поповнення: долар США. На сайті представлено п’ять способів поповнення балансу, для Вашої зручності:
- за допомогою сервісу Advanced Cash.
- за допомогою банківської карти Visa та Mastercard.
- за допомогою платіжного доручення (Invoice).
- за допомогою сервісу Interkassa.
- за допомогою сервісу Payeer.
2. Обираємо вкладку Investbox. Програма “Продвинутый инвестор”.
3. Оформляємо ІВ-пакет Bit Trade Mining Accelerator 4.0.
4. Обов’язково, ознайомтесь з правилами користування сервісом BMA4.0, правилами користування сервісом Investbox, правилами та умовами програми “Продвинутый инвестор”. Ці документи справді будуть Вам корисними, для кращого розуміння роботи сервісу.
5. Реєстрація контрактів ВМА. Вказуємо суму інвестиції та реєструємо.
6. Очікуємо на їх закриття.
Насправді все дуже просто та швидко. Також є функція автоматичної реєстрації контрактів ВМА, яка виконується на всю кількість bitbon доступних на Вашому контрактному рахунку на момент виконання реєстрації. Тобто, після закриття контракту сервіс автоматично перенаправить отримані bitbon на повторну акселерацію. Дану фунцію Ви можете включити чи виключити в будь-який момент.
На сторінці сервісу ВМА 4.0 зібрана вся потрібна Вам інформація. Ви можете легко слідкувати за кількістю bitbon доступних для розміщення в сервісі та за кількістю днів, що залишились до кінця стартового періоду (тобто періоду коли можна реєструвати контракти та відправляти на повторну акселерацію). Також, показано графік росту індексу ВМА по відношенню до bitbon. Докладно розписані програми періодичності відкриття контрактів.
Все зроблено для Вашої зручності.