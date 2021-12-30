2737 запорізьких роботодавців підвищили зарплати своїм працівникам

Податкова служба разом із іншими органами обласної влади та місцевого самоврядування контролюють стан дотримання роботодавцями трудового і податкового законодавства.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, з початку року проведені спільні засідання при держадміністраціях, на яких заслухано керівників 1087 підприємств, де виплачували заробітну плату менше встановленого законодавством мінімуму. У результаті рівень оплати праці підвищили 957 суб’єктів господарювання. До бюджетів додатково надійшло 1 мільйон 450 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску та військового збору.
За підсумками робочих груп та співбесід у податкових органах керівники 1780 компаній і організацій збільшили заробітні плати найманим працівникам, а бюджети і соціальні фонди додатково отримали 1,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,6 мільйона гривень єдиного внеску.
Як свідчить аналіз, у третьому кварталі серед ТОП-мінімізаторів по заробітній платі були кредитні компанії, підприємства з виробництва робочого одягу, взуття, роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, вирощування зернових, насіння тощо.
Нагадаємо, з 1 грудня мінімальна заробітна плата становить 6500 гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області