Яких працівників шукають роботодавці напередодні свят?

В базі даних служби зайнятості Запорізької області за січень-листопад поточного року налічувалось 24,3 тис вакансій.Є професії, які залишаються затребуваними тривалий час. Серед таких велику частку складають робітничі професії.
Слід врахувати, що ринок праці змінюється в залежності від сезону. Наприклад у весняному топі вакансій перші місця посідають професії, які затребувані у сільському господарстві та задіяні у сфері відпочинку у літній сезон. А що ж відбувається з попитом в передноворічний період?
Керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік запевняє: «Наразі найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, слюсарі, водії, кухарі, медсестри, електромонтери, охоронники, електрогазозварники, маляри, оператори котельні, токарі та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, вихователів, менеджерів та вчителів з відповідним досвідом роботи.
Водночас кількість заявок на підбір продавців у грудні, порівняно з листопадом, збільшилась на 46%. Також дещо зріс попит на барменів, кухонних працівників, офіціантів, барист та гардеробників.»
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47