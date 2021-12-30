Ринок праці Запорізької області

Станом на 24 грудня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 14,1 тис. осіб, з них 12,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 24 грудня 2021 року – 1300 одиниць (у м. Запоріжжі – 917 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 11 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку грудня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 227 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 59 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.