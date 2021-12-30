З прибутків запорізьких підприємств держбюджет отримав 946 мільйонів гривень

З початку року представники бізнесу регіону спрямували до державного бюджету 946 мільйонів гривень податку на прибуток. Порівняно з аналогічним періодом минулого року запорізькі підприємства та установи збільшили сплату на 203 мільйони гривень або на 27 відсотків.
Більшу частину надходжень забезпечили платники м. Запоріжжя – 649 мільйонів гривень, мелітопольські і веселівські суб’єкти господарювання направили до держбюджету 113,5 мільйона гривень, бердянські та приморські – 72,4 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 24,6 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 22 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – 18,2 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські – 13,3 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 11,4 мільйона гривень тощо.
На даний час у Запорізькій області нараховується 582 платника податку на прибуток.
Нагадуємо, наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021р. №317 змінено форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств та додатки до неї. Оновлену декларацію за звітний 2021 рік необхідно подавати починаючи з 1 січня 2022 року. Докладніше про зміни можна прочитати за посиланнями:
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Головне управління ДПС у Запорізькій області