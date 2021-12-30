Запорізька область заробила на прийманні туристів 8,5 мільйона гривень

З початку року до місцевих бюджетів регіону спрямовано 8 мільйонів 500 тисяч гривень туристичного збору. Це на 2 мільйони 450 тисяч гривень або на 40 відсотків перевищило рівень надходжень січня-листопада 2020 року.
Із загальної суми 4 мільйони гривень перерахували суб’єкти господарювання-юридичні особи, 4,5 мільйона гривень – фізичні особи.
Так, за одинадцять місяців до міського бюджету Запоріжжя надійшло 2 мільйони 632 тисячі гривень, до скарбниць громад якимівські та приазовські платники направили 3 мільйони 569 тисяч гривень, бердянські та приморські – 2 мільйони 208 тисяч гривень тощо.
Всього у Запорізькій області туристичний збір сплачують 834 юридичні та фізичні особи.
Нагадаємо, ставки збору встановлюють органи місцевого самоврядування, у тому числі, сільські, селищні, міські ради та ради територіальних громад. Розмір платежу за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області