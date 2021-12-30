Запорізька ТПП сприяє розвитку стартап-руху у регіоні

У Запоріжжі обрали кращі стартапи. Конкурс став однією з головних подій третього фестивалю бізнес-ідей «Startup Fest – 2021».
Захід організовано Департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради та Запорізькою торгово-промисловою палатою у рамках Програми підтримки МСП у м. Запоріжжі. Також у програмі – онлайн-конференція за участі бізнес-експертів і стартаперів, онлайн-виставка.
Цього року на розгляд журі надійшло 42 заявки від авторів стартапів із Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Києва, Харкова, Дніпропетровщини. До фіналу конкурсна комісія у складі представників міської влади, Запорізької торгово-промислової палати, бізнес-асоціацій, підприємців, консультантів, представників бізнес-шкіл, вищих навчальних закладів та депутатів міської ради відібрала 19 проєктів-фіналістів. У їх числі – майже порівну комерційних і соціальних проєктів, зокрема, у сфері туризму, ІТ-технологій, освітні, екологічні, оздоровчі проєкти, є ідеї розвитку сімейного бізнесу.
Про нагороди
Переможці визначалися за трьома категоріями: інноваційні, соціальні стартапи і вперше – переможців обрали серед учасників-школярів. Загальний призовий фонд становить 50 тис. грн.
Запорізька торгово-промислова палата підготувала спеціальний приз: найпрофесійніші стартапи отримають ефективний маркетинговий інструмент – право участі у міжнародних виставках у ВЦ «Козак-Палац» протягом 2022 року.
Також нагороди підготували партнери.
Приз від Інноваційного простору HUB 4.0 – Сертифікат на 100 годин роботи в інноваційному просторі HUB 4.0 CAMPUS.
Коворкінг Edison Space – право на безкоштовне FIX і Flex резидентство в Edison Space coworking на 30 днів.
Про досвід і нові контакти
Захисту проєктів учасників під час «StartUp Fest» 22 грудня передувала серія підготовчих тематичних тренінгів, присвячених мистецтву вдалої презентації, фінансам і управлінню.
21 грудня всі бажаючі приєдналися онлайн до конференції з виступами українських і закордонних спікерів. У їх числі – засновник ЕО Business Incubator Чак УАЙТХЕД (США), головний директор з розвитку бізнесу кластеру Santaka Римантас КВЕДЕРАВІЧЮС (Литва), менеджер стартапів та фінансування Торгово-промислової палати м. Потсдам Фелікс МООН (Німеччина), начальниця відділу маркетингу Wallet Engine Дар’я ВАРГА (Південна Корея), СЕО та співзасновниця компанії Kick Your Tech Наталія НАКОНЕЧНА. Про досвід розвитку проєктів, вихід на закордонні ринки – у виступах українських стартаперів. Своїми історіями поділяться Іван ОСАДЧИЙ, CEO проєкту Кnopka – системи для автоматизації медичної допомоги у лікарняних стаціонарах. Стартап з командою у Запоріжжі і Києві вже вийшов на ринок Польщі. А також – Кирило ПРЯНІКОВ, СЕО в EqMan – автоматизованої системи обліку матеріальних цінностей.
Онлайн працює віртуальна виставка об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, також на спеціальному сайті можна зустрітися з представниками фондів підтримки, бізнес-інкубаторами, громадськими об’єднаннями, вже працюючими стартапами. У їх числі – ливарна майстерня, власником якої є переможець попереднього конкурсу стартапів, енергодарівець Денис Скупий. Сьогодні його деталі для автомототехніки продаються на Amazon, інших міжнародних торгових майданчиках, знаходять своїх власників в Австралії, Африці, Новій Зеландії.
Переможці «StartUp Fest-2021»
Інноваційні проєкти
І місце
Проєкт «Пібан», Катерина Уварова
ІІ місце
Проєкт «PEEK 3D Printer», Лариса Тумарченко
ІІІ місце
Проєкт MudriMandry, Валерій Друзь
Соціальні проєкти
І місце
Проєкт «Фрактальна спіраль в якості реабілітаційного засобу», Марина Фоміна
ІІ місце
Проєкт “Академія безпеки “Robotrafic.zp”, Лариса Буйниченко
ІІІ місце
Проєкт «Міні-сад «BOOSTER»», Леонід Хорошков
Шкільні проєкти
І місце
BioEcoBox, Олександр Макейкін
ІІ місце
Медіахаб Dream BIG, Ольга Резнікова