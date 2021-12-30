Запорізькі ФОПи поповнили місцеві бюджети на 1,2 мільярда гривень

З початку року фізичні особи-підприємці спрямували до місцевих бюджетів 1 мільярд 236 мільйонів гривень єдиного податку, що на 274 мільйони гривень або на 28,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, найбільші суми єдиного податку сплатили ФОПи до бюджету м. Запоріжжя – 811,3 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські підприємці направили до скарбниць майже 127 мільйонів гривень, бердянські і приморські – 85 мільйонів гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 34,5 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 31,5 мільйона гривень, Запорізького району – 32,5 мільйона гривень тощо.
Всього у Запорізькій області за спрощеною системою оподаткування працюють 55 тисяч підприємців-фізичних осіб. Найбільш чисельною є друга група єдиного податку, яку обрали 23670 платників, у третій групі зареєстровано 22758 представників бізнесу, у першій – 8462.
Крім цього, представники малого і середнього підприємництва є роботодавцями для 23525 запоріжців.
Нагадаємо, з 1 січня наступного року ставка єдиного податку для платників першої групи становитиме 248,1 гривні (10 відсотків від прожиткового мінімуму), для другої групи – 1300 гривень (20 відсотків від мінімальної зарплати), для третьої групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу за умови сплати податку на додану вартість.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області