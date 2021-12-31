Компанії і організації Запорізького регіону зі своїх прибутків спрямували до місцевих скарбниць 139 мільйонів

З початку року до місцевих бюджетів області надійшло 139 мільйонів гривень податку на прибуток. Зокрема, у листопаді запорізькі суб’єкти господарювання перерахували до скарбниць 27 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, за одинадцять місяців до бюджету обласного центру сплачено понад 102 мільйони гривень, мелітопольські і веселівські компанії і організації перерахували майже 14 мільйонів гривень, бердянські і приморські – 8,2 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 2,8 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 2,7 мільйона гривень, токмацькі та чернігівські – більше 2 мільйонів гривень, оріхівські та гуляйпільські – 1,6 мільйона гривень тощо.
Всього у регіоні податок на прибуток сплачують 594 підприємства, організації і установи.
Основна ставка податку складає 18 відсотків. Він нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами. Термін подання річної звітності – протягом 60 днів після закінчення року.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області