Поради українцям від Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Поради українцям від Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

Дорогі українці!

Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у ваших родинах панує мир, достаток та здоровий дух!

Зимові свята – це час коли більшість з нас підбиває підсумки, робить відповідні висновки та роздумує про плани та цілі на рік.

Як Міністр охорони здоров’я хотів би, щоб у ваших планах з’явився пункт «турбота про власне здоров’я та здоров’я своїх близьких».

Пообіцяйте собі в 2022 році:

  • з профілактичною метою відвідати і свого сімейного лікаря і стоматолога,
  • переглянути свою карту щеплень та карту щеплень своїх дітей і надолужити все, що було пропущено;
  • зменшити кількість або повністю відмовитись від шкідливих звичок;
  • зробити прогулянки або пробіжки на відкритому повітрі регулярними та сімейними;
  • почитати інтернет ресурс «ЗнаЇмо» та впровадити, як мінімум одну корисну харчову звичку в свій раціон.

Бережіть себе, любіть себе, прислухайтесь до порад лікарів.

Веселих, безпечних та здорових вам зимових свят.

Детальніше: https://fex.net/s/yxvlf3d

Здоров’я