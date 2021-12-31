Поради українцям від Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Дорогі українці!
Вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у ваших родинах панує мир, достаток та здоровий дух!
Зимові свята – це час коли більшість з нас підбиває підсумки, робить відповідні висновки та роздумує про плани та цілі на рік.
Як Міністр охорони здоров’я хотів би, щоб у ваших планах з’явився пункт «турбота про власне здоров’я та здоров’я своїх близьких».
Пообіцяйте собі в 2022 році:
- з профілактичною метою відвідати і свого сімейного лікаря і стоматолога,
- переглянути свою карту щеплень та карту щеплень своїх дітей і надолужити все, що було пропущено;
- зменшити кількість або повністю відмовитись від шкідливих звичок;
- зробити прогулянки або пробіжки на відкритому повітрі регулярними та сімейними;
- почитати інтернет ресурс «ЗнаЇмо» та впровадити, як мінімум одну корисну харчову звичку в свій раціон.
Бережіть себе, любіть себе, прислухайтесь до порад лікарів.
Веселих, безпечних та здорових вам зимових свят.
Детальніше: https://fex.net/s/yxvlf3d