17 тисяч запоріжців отримали у податковій електронні ключі

У минулому році фахівці відокремлених підрозділів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС видали запорізьким платникам 40 тисяч сертифікатів відкритих ключів. Усього за довірчими послугами до податківців звернулися 17 тисяч представників бізнесу та громадян. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Керівник податкової служби регіону зазначив, що на даний час функціонал Е-сервісів ДПС, якими можна скористатися за допомогою електронних ключів, суттєво зріс та постійно вдосконалюється. Більшість послуг зосереджена в Електронному кабінеті на вебпорталі Державної податкової служби.
Нагадаємо, що отримати електронні довірчі послуги без надання реєстраційної картки та паперових копій документів за допомогою функції “Шерінг” застосунку “Дія” можуть як фізичні особи, так і представники юридичних осіб, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та мають повноваження на укладання договорів від імені такої юридичної особи.
Більше інформації про електронні довірчі послуги – за посиланням: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області