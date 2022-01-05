Реєстрація в службі зайнятості. Відповідаємо на запитання

- Коли після звільнення з роботи необхідно зареєструватися у центрі зайнятості?
Чинним законодавством не встановлені граничні терміни реєстрації особи в Державній службі зайнятості після факту звільнення з роботи.
Водночас військовослужбовці (окрім військовослужбовців строкової служби) для прирівнювання до страхового стажу строку проходження служби до запровадження страхування на випадок безробіття у разі звільнення зі служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведення організаційних заходів без права на пенсію повинні зареєструватися в установленому порядку в державній службі зайнятості упродовж місяця з дати взяття їх на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а для інших осіб – з дня звільнення.
- Реєструватися в центрі зайнятості треба за місцем роботи чи за місцем проживання?
До Державної служби зайнятості звертаються за сприянням у працевлаштуванні всі незайняті громадяни, котрі бажають працювати, готові та здатні приступити до прийнятної роботи.
Для надання статусу безробітного особа, котра шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного особисто (також можете скористатись єдиним порталом державних послуг Дія) до центру зайнятості, який обирає для обслуговування, та пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості), документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документу або дублікату).
Заяву про надання статусу безробітного можна подати до будь-якого центру зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
Прийом громадян центри зайнятості або філії Запорізького обласного центру зайнятості провадять щоденно з 8.00 до 17.00 (окрім суботи та неділі) та у п’ятницю з 8.00 до 15.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47