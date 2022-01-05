«Запоріжгаз Збут»: у Новий рік – з фіксованою ціною 7,99 грн/м3

Новий 2022 рік для побутових клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», розпочався з фіксованої ціни на природний газ – 7,99 грн за кубометр. На цьому рівні вартість ресурсу залишиться до травня відповідно до умов діючих річних контрактів.
«Ціну тримаємо. 470 тисяч наших побутових клієнтів можуть спокійно пройти опалювальний сезон. А ті наші споживачі, які підключили тариф «Твій газ Рівномірний платіж», ще й знизили суми у своїх платіжках у грудні, за попередніми підрахунками, на понад 8 мільйонів гривень, якщо порівнювати з розрахунком за фактичне споживання», — каже директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
За її словами, на європейському енергетичному ринку наприкінці грудня ціна газу знову пішла вгору. Коливання вартості ресурсу позначилося на цінах газу частини українських постачальників. У місячних тарифах, запропонованих населенню на січень, у деяких з них вартість ресурсу перевищила 57 грн за кубометр.
Нагадаємо, ТОВ «Запоріжгаз Збут» у травні 2021 року запропонував клієнтам два річні тарифи — «Твій газ Річний» та «Твій газ Рівномірний платіж» із фіксованою ціною 7,99 грн за кубометр. За умовами контрактів ціна залишиться незмінною до травня 2022 року.
Стати клієнтом ТОВ «Запоріжгаз Збут» можна, залишивши заявку у вайбер-боті 7104.ua, на сайті постачальника або у відділеннях ТВІЙ ГАЗЗБУТ.