Запоріжці сплатили до соціальних фондів майже 11 мільярдів

Запоріжці сплатили до соціальних фондів майже 11 мільярдів

За 2021 рік запорізькі роботодавці сплатили до пенсійного та соціальних фондів 10 мільярдів 795 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з 2020 роком надходження зросли на 1 мільярд 641 мільйон гривень або на 18 відсотків.

Лише у грудні компанії і підприємці регіону спрямували на соціальні видатки 1 мільярд 116 мільйонів гривень, що на 155,6 мільйона гривень або на 16 відсотків більше, ніж у грудні 2020 року.

Всього станом на початок грудня в Запорізькій області було зареєстровано 171580 платників єдиного внеску, 54011 з яких – це суб’єкти господарювання-юридичні особи, 117569 – фізичні особи.

Нагадаємо, 20 січня – останній день сплати єдиного внеску за найманих працівників за грудень 2021 року, а для гірничих підприємств граничний день перерахування внеску – 28 січня. Для фізичних осіб-підприємців, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств останній день сплати єдиного внеску припадає на середу, 19 січня.

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Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка