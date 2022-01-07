Запорізький бізнес спрямував до державного бюджету майже 12 мільярдів

Упродовж минулого року від платників податків регіону до державного бюджету надійшло 11 мільярдів 603 мільйони гривень. Це майже на два мільярди або на 20 відсотків більше, ніж було сплачено роком раніше.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, платники податку на додану вартість спрямували до державної скарбниці 4 мільярди 688 мільйонів гривень. Перевищення показника 2020 року склало майже 217 мільйонів гривень або п’ять відсотків.
Представники бізнесу сплатили до бюджету 3 мільярди 303 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб, збільшивши відрахування до даних попереднього року на 501,6 мільйона гривень або на 18 відсотків.
Добувні компанії направили до скарбниці 1,2 мільярда гривень рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення, що на 827,6 мільйона гривень більше, ніж за 2020 рік.
Від підприємств і організацій бюджет отримав 968 мільйонів гривень податку на прибуток, це на 217 мільйонів гривень або на 29 відсотків перевищило минулорічні надходження.
Крім того, запорізькі платники забезпечили 837 мільйонів гривень військового збору, 282,5 мільйона гривень екологічного податку, 120 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області