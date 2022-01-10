Послуги, пов’язані з працевлаштуванням на Гіді

Як отримати допомогу з безробіття? Чи можна влаштувати на роботу іноземця або людину без громадянства? Скільки часу знадобиться, щоб перереєструватися в центрі зайнятості?
Усі прості відповіді на складні запитання на Гіді з державних послуг! Для вашої зручності підготували добірку найпопулярніших держпослуг, пов’язаних із працевлаштуванням.
Для іноземців та людей без громадянства:
Для безробітних:
- Статус безробітного
- Допомога по безробіттю
- Допомоги по частковому безробіттю на період карантину
- Перереєстрація у центрі зайнятості
- Припинення реєстрації безробітного
Для тих, хто займається посередництвом у працевлаштуванні за кордоном:
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