Послуги, пов’язані з працевлаштуванням на Гіді

Послуги, пов’язані з працевлаштуванням на Гіді

Як отримати допомогу з безробіття? Чи можна влаштувати на роботу іноземця або людину без громадянства? Скільки часу знадобиться, щоб перереєструватися в центрі зайнятості? 

Усі прості відповіді на складні запитання на Гіді з державних послуг! Для вашої зручності підготували добірку найпопулярніших держпослуг, пов’язаних із працевлаштуванням.

Для іноземців та людей без громадянства:

Для безробітних:

Для тих, хто займається посередництвом у працевлаштуванні за кордоном:

Гід з державних послуг — єдиний портал, де можна знайти інформацію про те, як отримати понад 2 тисячі держпослуг. А оцінити державний сервіс можна на мапі платформи Дія.Центрів.

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