Віктор Грешта – безумовний переможець виборів на посаду ректора «Запорізької політехніки»

У другому турі повторних виборів ректора НУ «Запорізька політехніка» перемогу здобув Віктор Грешта, проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань університету, професор кафедри «Фізичне матеріалознавство», кандидат технічних наук. Його кандидатуру підтримав і голова наглядової ради вишу – президент АТ «Мотор Січ» Вячеслав Богуслаєв.
Усім, хто переймався подальшою долею одного із найавторитетніших технічних вишів Запоріжжя і країни повідомляємо, що трунар «Запорізької правди» – колишній заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації і лідер фракції «Блок Петра Порошенка» у Запорізькій обласній раді і відповідно керівник обласної організації цієї партії ( на той час, а тепер вже новий керівник обласної організації партії «Удар» Віталія Кличка, тобто швиденько перевзувся) Едуард Гугнін так і не зміг втілити свою оборудку з визнання недійсними чергових – четвертих(!) за 2021 рік виборів ректора цього вишу.
Згідно з інформацією підсумкового протоколу, на виборах 29 грудня Віктор Грешта набрав 55,1% голосів (637 осіб), його опонент Едуард Гугнін 37,5% (434 особи), проти всіх проголосували 5,6%. Наразі Міністерство освіти і науки України має підписати контракт із переможцем.
Організаційний комітет мав надати протокол з мокрими печатками до Міністерства освіти до 6 січня і далі вже приймаються документи на спецперевірку від переможця, і Міністерство протягом місяця ухвалює рішення щодо укладання контракту.
- Вирішальний вибір зроблено! Дорогі колеги, студенти нашого університету та коледжів! Сьогодні, 29 грудня 2021 року, нам вдалося поставити крапку у тривалому, виснажливому, та, мабуть, необхідному нам виборчому процесі. Сьогоднішня перемога – це перемога нашого колективу, нашої Запорізької політехніки. Перемога кожного працівника, кожного студента. Перемога кожного з нас, – звернувся до аудиторії зі сторінок свого пабліку у соцмережі Віктор Грешта. – Я щиро дякую вам за підтримку та довіру, за те, що обирали мене попри всі ті складнощі, з якими всім нам довелося зіткнутися. Ми стали сильнішими та витривалішими, а головне, ми стали командою, готовою відстоювати свою думку, свій університет. Командою, готовою творити майбутнє нашої альма-матер і крок за кроком досягати нових вершин!Вітаю всіх нас з перемогою!
Нагадаємо, що обрати ректора «Запорізької політехніки» не могли з минулого року, коли у попереднього керівника Сергія Бєлікова закінчився контракт. В університеті чотири рази проводили вибори у два тури. І щоразу знавець різноманітних брудних виборчих технологій соціолог за фахом Едуард Гугнін, застосовуючи їх підступний інструментарій, досягав своєї мети – результати голосування визнавали недійсними. І тільки тепер і лише у другому турі четвертої спроби одному з кандидатів, а саме Віктору Грешті, вдалося набрати понад 50% голосів. Переймаємося нагальним запитанням – чи не домовилися, часом, учасники між собою? На які поступки Гугніну мусив піти Грешта, щоб врешті педагогічний і студентський колектив «Запорізької політехніки» отримав спокій для подальшої плідної наукової і навчальної діяльності?
Сподіваємось дізнатись відповідь на це питання безпосередньо у Віктора Грешти, щойно він отримає призначення офіційне від Міносвіти. Інтерв’ю з ним читайте в одному із наступних випусків нашої газети.
Наталя Зворигніа, головна редакторка