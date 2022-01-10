Звернення НСЖУ: Закликаємо медійників підтримати захисників України

Національна спілка журналістів України в умовах ескалації напруги з боку держави-агресора закликає всю журналістську спільноту до посилення інформаційної підтримки захисників і захисниць України та їхніх сімей та підвищення стійкості проти ворожої пропаганди.
У розв’язаній гібридній війні проти народу України Російська Федерація, крім активних «військових маневрів» у прикордонні з накопиченням там живої сили, важкого озброєння та бойової техніки, розгортає широку пропагандистську кампанію. Серед іншого її мета – покласти на Україну провину за ескалацію збройного конфлікту. За цим військовим демаршем і поширюваними Москвою фейками та брехнями на кшталт «іхтамнєт» стоять непомірні імперські амбіції нинішньої верхівки Кремля.
Кремлівські державні рупори впливу, як і решта підконтрольних режимові медіа, збільшують кількість негативного контенту проти України, НАТО та «колективного Заходу».
Протиставити ворожій пропаганді ми повинні непохитну патріотичну позицію, згуртованість наших лав у підтримці української армії, стійкість до будь-яких інформаційних «вкидів», фейків, дезінформації, пропаганди, як зовнішнього, так і внутрішнього походження. З іншого боку, ми повинні ще активніше пропагувати дотримання журналістських стандартів у нашому середовищі й самі прагнути неухильно їх дотримуватися.
Національна спілка журналістів України, як і в попередні роки, долучається до інформаційних заходів українських медіа і благодійних акцій патріотичного спрямування партнерських журналістських організацій. У своїх щорічних творчих конкурсах заохочує авторів найкращих публікацій про захисників і захисниць України. Висунула на здобуття мистецьких премій твори художника-спілчанина Сергія Пущенка (волонтера, автора серії портретів добровольців на війні), романи Валерія Макеєва «Вірний присязі!», Вячеслава Савченка «Морський вузол», учасника бойових дій Віктора Чернієнка «Щоденник військового лікаря» – всі вони стали лавреатами. Спілка підтримує випуск літератури історичної тематики та поширює її – наприклад, видану за сприяння НСЖУ збірку нарисів і статей Сергія Шевченка «Імперія терору» – книжку, що несе правду про національне «розстріляне відродження» 1920–1930-х років, розвінчує давні й сьогочасні московські міфи. Чимало в цьому напрямку роблять і регіональні організації Спілки.
Працювати в цьому руслі й надалі ми закликаємо всю журналістську спільноту України. Стримувати антиукраїнські інформаційні атаки та давати відсіч провокаціям – не лише завдання держави та її союзників у світі, а й громадянський обов’язок суспільства, в якому всі ми живемо.
Ми, члени Міжнародної і Європейської федерацій журналістів, маємо бути згуртованими, єдиними в обороні цивілізаційного вибору своєї країни, в захисті своєї землі, свободи слова, прав і визнаних світом стандартів діяльності медіа – бути єдиними й активними в захисті самої нашої професії.
Заяву прийнято Правлінням НСЖУ
ВІД РЕДАКЦІЇ.
Цілком і повністю розділяючи позицію колег, підтримуємо Правління НСЖУ і запрошуємо своїх читачів уважно переглядати нашу традиційну рубрику «Війна поруч» на стор 4 у ПрадаЗП №1 від 13.01.2022р