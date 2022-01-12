Бюджети Запорізької області отримали понад 15 мільярдів гривень податкових надходжень

У минулому році запорізькі платники податків спрямували до бюджетів громад 15 мільярдів 95 мільйонів гривень. Порівняно з 2020 роком доходи скарбниць зросли на 19 відсотків, додатково надійшло 2 мільярди 416 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Більшу частину надходжень займає податок на доходи фізичних осіб – за рік запоріжці сплатили 9 мільярдів 910 мільйонів гривень. Це на півтора мільярда гривень або на 18 відсотків більше показника 2020 року.
Платники єдиного податку поповнили бюджети на 1 мільярд 819 мільйонів гривень та збільшили рівень відрахувань до попереднього року на 331 мільйон гривень або на 22 відсотки. Зокрема, від фізичних осіб-підприємців скарбниці отримали 1 мільярд 303 мільйони гривень, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб – 223 мільйони гривень, від представників агросектору – 293 мільйони гривень.
Запорізькі власники і орендарі земель направили до бюджетів громад 1 мільярд 745 мільйонів гривень, що на 197 мільйонів гривень або на 13 відсотків більше, ніж у 2020 році. Так, від підприємств, установ і організацій надійшло майже півтора мільярда гривень плати за землю, від фізичних осіб – 265 тисяч гривень.
Крім того, до скарбниць зараховано 509,6 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, 349 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизною продукцією, 231 мільйон гривень податку на нерухомість, 184 мільйони гривень екологічного податку тощо.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області