До уваги роботодавців!

Нагадуємо, що до 01 лютого 2022 року роботодавцям – юридичним особам, необхідно звітувати про виконання квоти з працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (ч.1 ст.14 Закону України «Про зайнятість населення»).
Відповідно до ч.2 ст.14 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено, що підприємствам, установам, організаціям установлюється квота для працевлаштування осіб, неконкурентоспроможних на ринку праці і таких, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні:
– при чисельності штатних працівників понад 20 осіб розмір її становить 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік;
– при чисельності штатних працівників від 8 до 20 осіб розмір її становить не менше однієї особи в середньооблікової чисельності штатних працівників для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років (ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Форму звіту «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню» викладено в Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом від 16.05.2013 р. № 271.
Звіт надається до центрів зайнятості та філій незалежно від місцезнаходження роботодавця.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47