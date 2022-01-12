У Палаці дитячої та юнацької творчості запрошують дітлахів на заняття з веб-дизайну

У Палаці дитячої та юнацької творчості (м.Запоріжжя, площа Запорізька, 1) працює гурток веб-дизайну для школярів від 7 до 15 років. Запрошуємо дітей на заняття, де вони отримають знання у сфері найбільш затребуваної спеціальності сучасності.
Сьогодні професія веб-дизайнера найбільш актуальна в світі. Без неї неможливо добитися успіху в будь-якій сфері, а також купити товар, дізнатися новини або поспілкуватися з друзями.
Ми навчимо ваших дітей розробляти макети сайтів, створювати структуру веб-сторінок, вибирати ідеальні колірні поєднання, шрифти, зображення, анімацію та інші графічні елементи.
Телефон для довідок: 050-939-27-24