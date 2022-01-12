Від запорізького бізнесу державний бюджет отримав 4,7 мільярда гривень ПДВ

За 2021 рік запорізькі компанії і підприємці сплатили до державного бюджету 4 мільярди 688 мільйонів гривень податку на додану вартість. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це майже на 217 мільйонів гривень або на п’ять відсотків більше надходжень 2020 року.
Так, від суб’єктів господарювання, які зареєстровані в обласному центрі, до скарбниці надійшло 2 мільярди 719 мільйонів гривень, від мелітопольських і веселівських платників бюджет отримав 345,7 мільйона гривень, бердянських і приморських – 339,4 мільйона гривень, токмацьких і чернігівських – 224,6 мільйона гривень, вільнянських та новомиколаївських – 178,4 мільйона гривень, оріхівських та гуляйпільських – 173,7 мільйона гривень, пологівських, більмацьких та розівських – 159 мільйонів гривень тощо.
За результатами декларування обсяг оподатковуваних операцій у 2021 році склав 166 мільярдів гривень, що перевищило рівень 2020 року на 48 мільярдів гривень.
На даний час в регіоні зареєстровано більше десяти тисяч платників податку на додану вартість, зокрема, 9092 суб’єкти господарювання-юридичні особи та 960 фізичних осіб-підприємців.
Нагадаємо, останній день подання податкової декларації з ПДВ за грудень минулого року припадає на 20 січня 2022 року, а гранична дата сплати податку за грудень – 31 січня.
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