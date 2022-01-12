Військовий збір: запоріжці щомісячно сплачують майже 70 мільйонів гривень

У минулому році запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 837 мільйонів гривень військового збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 141,5 мільйона гривень або на двадцять відсотків перевищила рівень 2020 року.
Щомісячні надходження збору у 2021 році скали близько 70 мільйонів гривень, що майже на 12 мільйонів гривень більше, ніж у попередньому році.
Підприємства і підприємці м. Запоріжжя направили до державної скарбниці 421,7 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 112 мільйонів гривень, мелітопольські та веселівські – 72,2 мільйона гривень, бердянські та приморські – 60,2 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 31,5 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські – 28,3 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 27,3 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 27 мільйонів гривень тощо.
Всього станом на початок грудня в області було зареєстровано 73,6 тисячі платників військового збору, у тому числі 16,2 тисячі юридичних осіб та 57,4 тисячі фізичних осіб.
Нагадаємо, платниками військового збору є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Ставка платежу становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області