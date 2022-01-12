Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №1 від 13.01.2022року

Друзі! У четвер, 13 січня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Раді вам повідомити, що нарешті у справі боротьби запорізької громади за свою газету кріпне реальна надія на відродження нашого клейноду.
А боротьба за відродження «Запорізької правди триває». Долею єдиного в нашій області українськомовного видання регіонального рівня стурбовані Комітет з питань свободи слова, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ВРУ та РНБО і Держкомтелерадіо.
Тож із сподіваннями на краще продовжуємо лупати цю скалу. Принагідно нагадаємо, що 3 листопада газета «Запорізька правда» відмітила свою 104-у річницю і розпочала свій ювілейний – 105-ий рік від свого існування. Тримаймося разом!
А газета «ПравдаЗП» і надалі виходитиме як волонтерський проект громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», допоки ми не відновимо справедливість. Тож підтримуйте нас всі люди доброї волі, яким не байдуже доля України!
Зробити свій донат кожен небайдужий до долі газети може просто на сайті нашого видання https://zp-pravda.info, натиснувши у правому верхньому кутку головної сторінки кнопку «Допомогти виданню».
Віднедавна на Інтернет-порталі нашої газети ПравдаЗП за посиланням https://zp-pravda.info працює он-лайн радіо.
Переважна більшість трансляцій присвячена творчості місцевих вокальних колективів і солістів.
Передбачаємо з часом суттєво розширити коло виконавців. А також транслювати подкасти бесід з митцями, підприємцями, видатними людьми нашого краю.
Долучайтесь до кола наших друзів. Читайте нашу газету і слухайте наше радіо.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна у відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Продовжуємо передплату на 2022-й рік. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплатудо 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Додамо, що редакція нашої газети підготувала для своїх друзів, хто передплатив нашу газету на півроку, подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)
Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію
на поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіївні,
або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.
У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати подарунок, контактний телефон (обов’язково!!!).
До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на півроку 2023 року з будь-якого місяця.
Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням:
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск – перший у нинішньому році – виходить у дні різдвяно-новорічних свят і напередодні міжнародного дня дітей-винахідників.
Протягом всієї історії людства винахідливість підростаючого покоління, особливо дітей, не раз заслуговувала пильної уваги. Це не дивно, адже їх погляд на звичайні для нас об’єкти та ситуації, ще зовсім незвичайний. Вони цілком можуть помітити те, що нами, з тієї чи іншої причини, просто проігноровано. Діти – відмінні винахідники. Закликаємо всі батьків плекати винахідливість у своїх нащадках.
У нинішньому випуску ми розкажемо про таке:
Трунар «Запорізької правди» – колишній заступник голови ЗОДА і крівник обласної організації партії «Блок Петра Порошенка» і лідер цієї політичної сили у облраді минулого скликання , а нінв вже керівник політичної партії «Удар» Віталія Кличка( швидко перевзувсяJ), соціолог за фахом Едуард Гугнін програв вибори на посаду ректора «Запорізької політехніки» професору цього вишу Віктору Грешті.
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне:
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про те, як народний депутат Сергій Штепа боронить свободу слову та інтереси своїх виборців.
Піднімаємо й важливі гуманітарні і соціальні проблеми.
Після тривалого карантину, нарешті прийняв перших пацієнтів КНП «Госпіталь ветеранів війни» ЗОР. Для того, що б потрапити на лікування у Госпіталь для ветеранів достатньо звернутись до свого сімейного лікаря за направленням, здати цитотест на коронавірус, та у означений час прибути за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ленська, 45 (Великий Луг).
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: (061) 226-21-52.
Згадаємо видатних особистостей Запорізького краю.
Вдаримо автопробігом на «запорожцях» до Монте-Карло
Запорізький екіпаж у складі Романа Щипкова і Олексія Бурбака на ЗАЗ-968 візьме участь у Ралі Монте-Карло класік вперше за 111 років
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Що робити свідомим патріотично налаштованим громадянам в умовах повномасштабного вторгнення окупаційних російських військ? Зберігати спокій і чистити зброю. Рекомендації фахівців Школи снайперів «Дике поле» читайте у нашій рубриці «Війна поруч».
Залучаємо до цікавого і корисного дозвілля.
Подорожуй свідомо. Чи прийнятна зима для подорожей ? А чому б і ні? Практика свідчить, коли прагнеш насолодитися новими місцями без туристів, краще відправлятися у мандри взимку. Такий підхід особливо корисний, коли йдеться про ознайомчий візит до Грузії. Деталі у нашій традиційній рубриці «Вітер мандрів»
У традиційній рубриці «Дивина тижня» дізнайтесь про зустріч із… царем Іродом, чортами та іншими біблейським персонажами.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), у стаціонарних відділеннях Укрпошти або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.